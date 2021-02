Aguado pide el cese de la gerente del hospital de Alcalá por prohibir a pacientes el acceso a su móvil: "Es inadmisible"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este jueves el cese o dimisión de la gerente del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Dolores Rubio, por prohibir a pacientes el acceso a su móvil, algo que considera "inadmisible".

Tras la visita este mediodía a una residencia de ancianos, preguntado por una periodista, Aguado se ha referido así a los audios publicados hoy por la cadena Ser, donde se oye a Rubio diciendo, entres otras cuestiones, lo siguiente: "Pues se prohíben los teléfonos, no se llama, se deja de llamar a la familia. ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?".

Según Aguado, esto es "una falta de respeto a los pacientes y sus familias, que tienen todo el derecho a hablar entre ellos y tomar decisiones en base a la información que ellos consideran oportuno". "No se le puede privar (a un enfermo) de hablar con sus familias ni tener teléfono. Los que abogan por eso no deben estar en el cargo que están", ha dicho.

"Si algo hemos aprendido en la pandemia es no dejar solas a las personas ingresadas. Yo me pongo en su piel y es inadmisible que la gerente de un hospital considere que no pueda tener contacto con su familia o acceso al móvil para consultarle lo que quieran o impedirles un traslado a un hospital, aunque sea le mejor del mundo contra el Covid. Si hay una persona que defienda algo parecido no debe estar ocupando ese cargo un minuto más", ha respondido con rotundidad el vicepresidente.

