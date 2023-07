Las agresiones a enfermeras se disparan en 2022, con 2.580 incidentes, por el incremento de las denuncias

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

En 2022 se denunciaron un total de 2.580 agresiones a enfermeras en España, lo que supone un incremento de más de 58,38 por ciento, con respecto a 2021, cuando se registraron 1.629 incidentes, según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE).

El director del Observatorio y secretario general del CGE, Diego Ayuso, cree que este aumento, sin embargo, "no se ha debido realmente a que las agresiones se hayan incremento de forma tan alarmante, sino a que hay una mayor concienciación de los profesionales a la hora de denunciar y una mayor sensibilidad a la hora de registrar los datos por parte de las comunidades autónomas".

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registro un mayor número de estos sucesos, con 728, seguida de Castilla y León (317), País Vasco (315), Baleares (268) y Galicia (188). Por el contrario, las regiones que menos agresiones han notificado son Ceuta (0), Extremadura (1), Melilla (3), Cantabria (8), Canarias (11) y Cataluña (18).

Los datos del observatorio provienen de lo que nos notifican los colegios provinciales de Enfermería, así como de algunas instituciones que a nivel autonómico también los aportan al CGE. Sin embargo, "estos datos no reflejan el total de las agresiones reales", tal y como ha precisado el secretario general del Consejo General de Enfermería y director del Observatorio de Agresiones, Diego Ayuso.

"Sabemos que hay una infranotificación de incidentes violentos en nuestros centros sanitarios, especialmente cuando se refieren a insultos y amenazas, porque no se denuncian. De ahí que desde el Consejo General de Enfermería siempre insistamos en la necesidad de denunciar estos hechos, pues una agresión, ya sea física o verbal, que no se denuncia, es un hecho que no se conoce y, por tanto, no existe", ha añadido al respecto.

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha lamentado que los enfermeros en España "se enfrentan cada día a hacer su trabajo con una presión asistencial brutal debido al déficit crónico de profesionales". "De hecho, hacen falta casi cien mil enfermeras para equipararnos a nuestros vecinos europeos. Las enfermeras no somos responsables de los males del sistema, de las demoras en la atención, de la falta de recursos, de no poder atender sus expectativas. De hecho, en muchas ocasiones somos quienes también sufrimos todos esos problemas de nuestro sistema sanitario", ha añadido.

Ante esta situación, desde el CGE piden la colaboración de todos: de los políticos para que pongan soluciones a los problemas de la profesión; de los ciudadanos, "comprensión y solidaridad, que censuren los comportamientos delictivos y violentos, que alerten cuando puede darse una situación de violencia, que intervengan si es preciso y que testifiquen si son requeridos"; y, de las enfermeras, que "no deben dejar pasar la más mínima vejación".

Así, animan a denunciar "cualquier agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante su hospital y ante los Colegios Profesionales". Además, también ha recordado que tienen a su disposición el Observatorio de Agresiones del CGE.