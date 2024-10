La Agencia de Salud Pública podría ir a finales de octubre a la ponencia de la Comisión de Sanidad del Congreso

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una vez cerrado el proceso de enmiendas para el proyecto de Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, que ha recibido un total de 95 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, este podría debatirse a finales de octubre en la ponencia de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y, si sale favorable, iría al Pleno del Congreso antes de acabar el año, según ha explicado el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, durante su intervención en el V Simposio del Observatorio de la Sanidad de El Español.

"Ahora estamos analizando las 95 enmiendas que hemos recibido por parte de los grupos políticos y la valoración que hago en este momento es bastante positiva, porque las enmiendas tienen todo su carácter propositivo para mejorar la agencia, y eso es algo que creo que es de poner en valor, porque en un momento político como el de ahora, que a veces parece que todo es 'fango', y en realidad se ha visto que muchos grupos políticos lo que han hecho es poner un esfuerzo muy grande para intentar que esto se haga con el máximo consenso posible", ha señalado.

Así, Gullón ha detallado que, tras reunirse con los grupos parlamentarios para discutir las enmiendas que se aceptan y no se aceptan y sus alternativas, tienen pensado "ir a final de mes a la ponencia de la Comisión de Sanidad del Congreso y, posteriormente, si todo va bien, al Pleno del Congreso de los Diputados". "La idea, desde el punto de vista más positivo, es que al menos antes de fin de año podamos pasar la primera ronda del Congreso", ha apuntado.

Con respecto a cuándo se podría ver la Agencia en funcionamiento, Gullón ha indicado que es "complicado dar fechas exactas" pero que, una vez que esté aprobada la Ley, disponen de seis meses para elaborar los estatutos y, una vez elaborados los estatutos, ya "estaría toda la parte legal montada", aunque aún no se conoce cuál sería su sede territorial a la que se han postulado las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Asturias.

"Toda ciudad está abierta, pero me preocupa más ahora mismo el apartaje legal que cuál va a ser la sede exactamente, entonces, si vamos muy acelerados, estaríamos hablando de verano del año que viene, seguramente con una sede funcional, o quizá algunos meses ya con ella constituida en un lugar concreto", ha afirmado.

En este proceso, según ha aseverado Gullón, los estatutos de la Agencia los empezará a realizar el Ministerio de Sanidad, pero "van a intentar que sea un proceso participativo con diferentes agentes como las comunidades autónomas, pero también agentes interesados de salud pública que están interesados en ver cómo quedan finalmente los estatutos". "Intentaremos hacerlo en el proceso lo más dialogante posible para tener una agencia lo más potente y lo más estable posible en el tiempo", ha declarado.

Así, Gullón ha querido "dejar claro lo que es la Agencia y lo que no es", asegurando que "la agencia no cambia las competencias del Estado de las autonomías", que continúan estando transferidas, sino que es "una forma de encontrar una organización libre e independiente, menos sujeta a los cambios políticos que vayan ocurriendo, donde se puedan meter los aspectos más técnicos que se realizan en salud pública con una capacidad de crecimiento en personal y presupuesto que no tiene la Administración General de Estado".

"La agencia no va a ser una agencia de pandemias, es una agencia de salud pública. Entonces va a tener elementos técnicos que tienen que ver con los determinantes sociedades de salud, las enfermedades no transmisibles, las vacunaciones, etcétera. Desde un punto de vista sobre todo técnico. Es decir, las decisiones, por mandato democrático, las seguirá tomando el Ministerio, pero todo el aparataje técnico estará en la agencia", ha asegurado Gullón.