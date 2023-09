La AEP hace un llamamiento a los padres para que "sean ejemplo del buen uso de las 'pantallas' para los niños"

Marcar límites de tiempo, establecer zonas libres de pantallas, no utilizarlos como 'niñera', recomendaciones de los pediatras



MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha hecho un llamamiento a los padres como "ejemplo del buen uso de las 'pantallas' para los niños", ya que "esta población es especialmente vulnerable" y el uso excesivo de la tecnología "les impacta a nivel físico, social, psicológico y sexual".

Así lo ha manifestado la miembro del Comité de Promoción de la Salud de la AEP y pediatra especialista en medicina de la adolescencia en el Hospital Ruber Internacional, la doctora María Salmerón Ruiz, durante la rueda de prensa de presentación del Plan Digital Familiar de la AEP celebrada este jueves con el fin de proporcionar unas pautas a los adultos para educar a sus hijos en el uso de la tecnología.

"El mundo digital, las tabletas, la televisión, los smartphones, tienen un impacto sobre la salud no solo del niño y del adolescente, también a lo largo de toda la vida, pero esta población es especialmente vulnerable y sensible e impacta en todas las esferas, a nivel físico, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel sexual", ha declarado la doctora Salmerón Ruiz.

Para aprender a utilizar las tecnologías de forma positiva y disminuir los riesgos que conlleva un uso inadecuado de la misma, la Asociación Española de Pediatría (AEP), a través del grupo de trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la salud de la AEP, ha elaborado el Plan Digital Familiar de la AEP, una guía de recomendaciones adaptada a las necesidades de cada familia y a la edad de los menores que la componen.

"Debemos tener en cuenta es que es difícil que los niños, de forma autónoma, hagan un buen uso de la tecnología. Por eso, es importante que nosotros, como padres, eduquemos a través del ejemplo, les supervisemos, estemos disponibles para ellos y establezcamos límites; en definitiva, que les ayudemos a gestionar su uso", ha declarado.

En este sentido, la doctora Salmerón ha resaltado que este Plan es una "necesidad" porque "el uso de las pantallas está generalizado en está etapa". Además, ha puntualizado que "se llama Plan Familiar Digital porque también va enfocado a los adultos".

"Si creo que no soy un referente para mi hijo en el uso de las pantallas habrá que ver en qué no soy un buen ejemplo y aplicarme las pautas primero a mí. Por eso se llama Plan Digital Familiar, porque va enfocado a favorecer que los padres sean el referente mediante su ejemplo. Si no hacemos un uso adecuado de la tecnologia va a ser difícil que los hijos lo hagan bien", ha apostillado la experta.

La especialista ha explicado que, por ejemplo, una de las recomendaciones es controlar el tiempo de uso de las tecnologías y el espacio donde se usan. En este aspecto, la doctora ha explicado que la recomendación incluye que: para menores de dos años no hay un tiempo seguro; de dos a cinco años, no se deben usar más de una hora; y, a partir de los cinco años no más de dos horas de ocio digital.

Con respecto a la adolescencia ha destacado que, aunque la recomendación de la Policía Nacional es tener un dispositivo móvil a partir de los 14 años, "no todos los niños de 14 años están capacitados para tener un móvil" y que "hay muchas maneras de entregar un móvil", ya que se puede entregar "uno propio de última generación o uno que se tenga en casa y que el niño entienda que es de papá y mamá y que solo lo va a poder usar para determinadas cosas en determinados momentos".

"Lo que tenemos que trasladar a las familias es que no hay una manera de hacerlo y que tendremos que ver cada caso de forma individualizada y que cuanto más tarde, mejor", ha añadido.

En cuanto al espacio en el que se usan las tecnologías, la doctora Salmerón Ruiz ha explicado que "es recomendable que los dispositivos se utilicen en zonas que sean comunes a las familias" ya que hay "un mayor riesgo si el uso se hace en lugares como el baño o el dormitorio".

El Plan Digital Familiar cuenta además con el respaldo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), una de cuyas líneas estratégicas se dirige a proteger a los menores de un uso problemático de las tecnologías porque "los menores son especialmente vulnerables", según ha explicado la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España Martí, durante la rueda de prensa.

Asimismo, la directora de la AEPD ha explicado que "el enganche al teléfono siempre es necesitar más dopamina y, por lo tanto, más estimulantes". "Esto tiene un comportamiento no solo en el desarrollo cognitivo, sino también en la propia salud sexual, en la salud emocional de la población joven y en la forma de relacionarse. Y seguramente, cuando seamos conscientes de los efectos que está sufriendo esta generación, los daños ya sean irreparables", ha advertido.

"Las tecnologías son fantásticas pero cada vez estamos más conectados con lo exterior y para educar de manera saludable a un niño este necesita la presencia. No hablo de presencia de horas, sino que cuando estés en casa, estés con tu hijo, estés presente. Y estar presente significa que tú estés dando de comer al niño mientras estás mirando WhatsApp", ha detallado la directora de la AEPD.

RIESGOS DEL USO DE LAS PANTALLAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Entre los riesgos principales del uso excesivo de las pantallas en niños y adolescentes las expertas han destacado especialmente las afecciones en el neurodesarrollo, sobre todo antes de los dos años de edad, los problemas de ciberacoso y en la salud sexual, más en la etapa adolescente y con el uso de los móviles en los colegios.

En cuanto a los efectos de los dispositivos digitales en el neurodesarrollo, la doctora Salmnerón Ruiz ha detallado que "un niño de dos años no necesita las pantallas para su desarrollo" y que, "a mayor tiempo de exposición, mayor posibilidad de riesgo y, sobre todo, si no es supervisado por un adulto".

Asimismo, ha destacado que, en cuanto al ciberacoso "el niño que consume más tecnología, pues tiene más riesgo de abuso, más riesgo de ciberacoso, de visualizar porno, etc, es decir, a mayor tiempo, mayor probabilidad de conductas de riesgo".

Por otro lado, la especialista ha explicado que, en las consultas de Pediatría, se están viendo "cambios de hábitos, no solo el retraso de fase de sueño en adolescentes, sino que el niño no duerme porque está usando la tecnología", así como "dificultades atencionales, problemas de sueño, de alimentación y disminución de la actividad física".

Por su parte, la directora de la AEPD, ha manifestado que, según datos del Centro de Investigación Económica Ragnar Fridtjof, "el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones está disminuyendo desde el cambio de milenio una media entre 2,5 y 4,3 puntos cada diez años". "En Suecia esa ha sido la razón, creo que fue más de siete puntos, por la que se tomó la decisión de quitar las pantallas de los centros docentes", ha añadido.

RECOMENDACIONES DEL PLAN DIGITAL FAMILIAR

Entre las recomendaciones incluidas en el nuevo Plan Digital Familiar de la AEP destacan: apagar los dispositivos electrónicos que nadie esté usando, evitar el uso de varios dispositivos a la vez, establecer un tiempo limitado, planificar actividades sin pantallas, establecer zonas libres de pantallas y reducir el uso en zonas de juego y durante las comidas.

También aconsejan evitar el uso de pantallas una o dos horas antes de acostarse, fomentar el uso creativo de las tecnologías, fomentar en los niños el pensamiento crítico y trabajar la empatía digital, cederles los dispositivos antiguos en vez de regalar uno nuevo y hacer revisiones periódicas de los dispositivos con los hijos, sin vulnerar su intimidad.