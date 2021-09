La AEMPS informa de un certificado de marcado CE falsificado de la empresa Guangzhou Mecan Medical Limited

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias alemanas han notificado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la detección de un certificado de marcado CE falsificado.

De acuerdo con la información facilitada, se ha detectado un certificado de marcado CE falsificado con número 0123/G1.067514.0018 del Organismo Notificado TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierung Medizinprodukte cuyo número de identificación es el 0123, para los productos electrocardiógrafos, detectores de ictericia transcutánea, espirómetros y desfibriladores externos automáticos, en el que aparece como fabricante la empresa Guangzhou Mecan Medical Limited (China).

Asimismo, se informa de que TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierung Medizinprodukte ha emitido un certificado de marcado CE con el mismo número 0123/G1.067514.0018 para el fabricante Beijing M&B Electronic Instruments CO. Ltd, China, y no para el fabricante Guangzhou Mecan Medical Limited, China, tal y como parece indicado en el documento falsificado.