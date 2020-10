AEHVE recibe con "gran satisfacción" el Premio Nobel de Medicina 2020 a los descubridores del virus de la hepatitis C

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) ha recibido con "gran satisfacción y alegría" el Premio Nobel de Medicina 2020 a los doctores Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice, descubridores del virus de la hepatitis C.

"Todos los avances que desde ese hallazgo se han realizado en la investigación y tratamiento de la hepatitis C representan una de las mayores y más rápidas historias de éxito de la Medicina. Se trata de un gran éxito colectivo que, por encima de las enormes contribuciones individuales de nombres propios como los de los nuevos premios Nobel de Medicina, podemos atribuir a toda la amplia comunidad científica que ha investigado sobre hepatitis C, pero también a profesionales sanitarios, paciente, a la industria y a los gobiernos y autoridades que, como en el caso de nuestro país, apostaron por la cobertura pública de los tratamientos y su extensión a todos los pacientes con infección activa por hepatitis C diagnosticados", ha dicho el coordinador de la AEHVE, jefe de la Sección de Hepatología del H.U. La Paz y jefe de grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas (Ciberehd), Javier García-Samaniego Rey.

En el caso de la hepatitis C, no solo ha sido posible sino que en algunos países como España se está cerca de la eliminación, que los modelos epidemiológicos predicen que se producirá en 2024. "30 años después del descubrimiento del virus de la hepatitis C, en el mismo año en el que le dan el Nobel a sus artífices, resulta enormemente satisfactorio poder afirmar que, en países como el nuestro, estamos muy cerca de eliminar este gran problema de salud pública", ha dicho.

Por ello, a mostrado su deseo de esta noticia sea "acicate" para tomar las últimas medidas que son necesarias en España para completar la eliminación: instauración de nuevas vías asistenciales en los colectivos alejados del sistema sanitario (grupos vulnerables); creación de centros o referentes comunitarios de cribado para combatir los focos primarios; búsqueda de pacientes con serología positiva no tratados y la continuidad y agilidad asistenciales para todos; y coordinación territorial en el abordaje de la enfermedad.

Además, espera que también sirva para la culminación de la estrategia de microeliminación en prisiones; desarrollo de un plan de cribado en población general; puesta en marcha de políticas de prevención que incidan en las prácticas de riesgo; y educación para la salud con el fin de evitar reinfecciones en colectivos vulnerables.

"Con esas medidas, España estaría en condiciones de acabar en cuatro años con este gran problema de salud pública. Sí así sucede, sería el primer caso de eliminación de una infección viral crónica para la que no existe vacuna. Baste recordarlo para poder dimensionar de forma adecuada la importancia de lo que estamos hablando y la enorme trascendencia del valor que tuvo el hallazgo del virus y todos los avances que le han seguido desde entonces", ha apuntado el coordinador de la AEHVE.

Finalmente, ha pedido que la concentración de esfuerzos en torno a la Covid19 "no distraiga ni retrase" en el objetivo de la eliminación de la hepatitis C. "La historia de la hepatitis C es una historia de éxito que en este año de pandemia debe ayudarnos a recordar que la apuesta por la ciencia y la investigación es el mejor camino posible para atajar los problemas de salud pública. Es la ciencia y la investigación la que nos sacará de la pandemia, como también ha sido la que nos ha colocado en el camino hacia la eliminación de la hepatitis C", ha zanjado.