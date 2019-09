La AECC exige un Plan Nacional de Investigación en Cáncer para que en 2030 haya un 70% de supervivencia

Publicado 05/09/2019 13:11:16 CET

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha reiterado su exigencia de crear en España un Plan Nacional de Investigación en enfermedades oncológicas para lograr el 70 por ciento de supervivencia en estas patologías en el año 2030, que actualmente se sitúa en el 53 por ciento.

Precisamente esta ha sido una de las principales peticiones que la organización trasladó el pasado agosto en una reunión mantenida, junto a otros colectivos sociales, con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, si bien también la han trasladado en sucesivas ocasiones a diferentes ministros de Sanidad sin haber logrado que sea una realidad.

Sin embargo, el programa de más de 300 medidas presentado por el PSOE este martes para lograr el apoyo de Podemos en la investidura de Sánchez no contempla la puesta en marcha de este plan y, concretamente, la necesidad de duplicar la inversión en investigación en cáncer para los próximos 10 años.

No obstante, desde la AECC han recordado que el documento elaborado por los socialistas sí recoge un aumento en la inversión en investigación, pero no de las enfermedades oncológicas, a pesar de que son la primera causa de muerte en España y de que se prevé que en el año 2030 habrá un caso de cáncer cada 1,8 minutos en España y un fallecimiento por esta causa cada 3,8 minutos.

"LA MAYORÍA DE INVESTIGADORES NO QUIEREN VOLVER A ESPAÑA"

Y es que, tal y como han explicado este jueves miembros de la organización en un desayuno informativo, la creación de un Plan Nacional de Investigación en Cáncer serviría para corregir la pérdida de talento investigador en España, impulsar la innovación en cáncer, ajustar la investigación a la realidad epidemiológica del país y potenciar los ensayos clínicos no comerciales.

"Los investigadores nos enfrentamos diariamente a muchas dificultades para realizar nuestro trabajo. Además, muchos deciden irse fuera de España una vez acabada su formación y, lo que es más grave, la mayoría no quieren volver porque las escasas oportunidades laborales y lo poco reconocidos que están aquí", ha dicho la doctora e investigadora Gema Moreno.

Además, prosigue, masa actual de investigadores en España está envejeciendo y, "si la situación no cambia", en un periodo de tiempo "no muy largo" habrá un grupo grande de personal y directores de grupos a los que no va a ser posible cubrirles el puesto porque falta gente.

Por ello, esta experta, que ha estado acompañada en el encuentro por la directora de investigación de la AECC, Marta Pujol, la directora general y el vicepresidente de la Fundación Científica AECC, Isabel Orbe y Ramón Reyes, ha insistido en la importancia de crear un plan porque ayudará a aumentar la inversión y a fijar metas a corto y largo plazo.

"La inestabilidad política está afectando a la investigación, pero nosotros vamos a ser insistentes con nuestras peticiones porque es increíble que en España no tengamos un plan que nos dice cómo y hacia dónde debemos ir, algo que sí tienen en otros países como Francia o Estados Unidos", han zanjado los representantes de la AECC.