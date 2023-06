Advierten sobre la venta de test de embarazo ilegales en Internet

MÉRIDA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura y la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) han advertido sobre la venta de test de embarazo ilegales en Internet.

Ambas entidades han explicado en nota de prensa que, en las últimas semanas, se ha conocido la venta 'on line' de test de embarazo que no cuentan con el marcado CE y que, por tanto, "no pueden asegurar en absoluto" que hayan cumplido la normativa de seguridad y eficacia.

Esta infracción supone un "grave riesgo" para el consumidor, pues está utilizando un test de autodiagnóstico que, "en ningún caso", puede garantizar la "veracidad de los resultados" y, en consecuencia, se pueden tomar decisiones importantes basadas en evidencias que "no tienen ningún respaldo científico".

Por ello, el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura y la Unión de Consumidores de Extremadura han recordado que los test de autodiagnóstico únicamente se pueden adquirir a través de las oficinas de farmacia o de sus páginas web.

"De esta manera se garantiza el adecuado origen, almacenamiento y condiciones de conservación del test y cuenta con la intervención de profesionales de la farmacia con el asesoramiento correspondiente", han destacado.

Asimismo, ambas entidades han recordado que la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica a través de Internet únicamente la pueden realizar farmacias abiertas al público, legalmente autorizadas y que figuren en el listado publicado por la autoridad competente.