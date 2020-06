Acceso Justo al Medicamento considera "cortas" las propuestas de PSOE y Podemos en farmacia para la Reconstrucción

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) considera que las propuestas del documento de PSOE y Unidas Podemos en materia de medicamentos, que se utilizará como base para un acuerdo en el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, son "claramente insuficientes y no conseguirán los objetivos necesarios para una verdadera reconstrucción del sistema sanitario público y para afrontar los problemas sanitarios, sociales y económicos desencadenados por nuevas oleadas de COVID-19 o de futuras pandemias".

Según critican en un comunicado, el capítulo 5 sobre Investigación "adolece de concreción y desarrollo de propuestas efectivas y reales de cambio en la situación actual". "Así el apartado 29, sobre investigación, y en otros relacionados, se habla de reforzar la colaboración público-privada con la industria farmacéutica. Tal como está formulado anima a seguir en la línea actual, en que las administraciones (regional, nacional, europea) pagan, y la industria obtiene la patente y los beneficios de explotación", lamentan.

Así, señalan que "el objetivo no debe ser hacer más ensayos dirigidos por la industria planteados desde su propia estrategia de búsqueda de nichos de negocio". "Se trata de generar plataformas públicas que permitan evitar los sesgos del patrocinio privado, que realicen investigación abierta y que garanticen licencias no-exclusivas para la fabricación. Al mismo tiempo, en la financiación pública a iniciativas privadas se debe incluir la condición de que la investigación que se realice sea abierta y los resultados, si se comercializan, sean bajo licencia no-exclusiva", piden.

De la misma forma, advierten de que "si no establecen estrategias para frenar y reducir drásticamente el gasto farmacéutico, hasta bajarlo desde el 25 al 15 por ciento del gasto sanitario público total, no valdrá de nada que el gobierno y el parlamento aumenten el presupuesto de la sanidad". "Este aumento servirá para pagar los precios abusivos de los nuevos medicamentos y no a la Atención Primaria, la atención en hospitales, la salud pública, etc. La introducción a este capítulo no subraya la gravedad y urgencia de este problema. A continuación, las propuestas contenidas en el texto no apuntan a corregir la causa principal el abuso en los precios, por los monopolios de las patentes, sino que consolida esta tendencia", lamentan.

En cualquier caso, también resaltan que "hay algunos aspectos positivos bien conocidos que se incluyen en el texto, como el fomento del uso racional de los medicamentos, el fomento de medicamentos genéricos, la compra coordinada, la formación continuada con fondos públicos y llamadas a la transparencia, entre otros". "Sin embargo, cuando se refiere a la fijación de precios las propuestas no abordan la cuestión clave", critican.

Por otra parte, piden que el Gobierno y la Unión Europea tendrían que asegurar el acceso a cualquier medicamento o vacuna para el COVID-19 mediante el uso de Licencias Obligatorias, "retirando el monopolio a las empresas, y permitiendo la fabricación de genéricos". "Así, debería incluirse entre las propuestas la actualización legal necesaria para ejercitar esta medida. Al mismo tiempo, el Gobierno debería promover en la UE la revisión del modelo de patentes para medicamentos, que se han demostrado una amenaza para la estabilidad de los sistemas sanitarios públicos y una barrera para el descubrimiento de vacunas y medicamentos eficaces y seguros", concluyen.