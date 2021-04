El 64,2% de la población de 15 a 64 años ha jugado con dinero y un 94,5% ha usado Internet con fines lúdicos

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entre 2019 y 2020, un 64,2 por ciento de la población española de 15 a 64 años ha jugado con dinero en el último año de manera presencial, 'on line' o ambos, mientras que, un 94,5 por ciento ha usado Internet con fines lúdicos, según el 'Informe sobre Adicciones comportamentales: juego con dinero, uso de videojuegos y uso compulsivo de Internet en las encuestas de drogas y otras adicciones en España EDADES y ESTUDES', realizado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas.

El trabajo apunta a una ascendente prevalencia de juego con dinero, en especial entre los grupos de menor edad en el caso del juego 'on line', así como las cifras de posible juego problemático o trastorno del juego. Además, pone de manifiesto que el juego con dinero es una actividad ampliamente extendida en la sociedad.

Y es que, como en años anteriores, sigue observándose una gran diferencia entre la prevalencia de juego con dinero 'on line' (6,7%), y el juego de manera presencial (63,6%). Respecto al juego con dinero 'on line', el 6,7 por ciento de la población de 15 a 64 años refiere haber jugado con dinero 'on line' en el último año, dato que muestra una "clara tendencia ascendente" (3,5% en 2017).

El porcentaje es mayor en los hombres (9,1%) que en las mujeres (4,2%) y entre las personas más jóvenes, descendiendo su prevalencia a medida que aumenta la edad. En la población que juega 'on line', el juego que predomina entre los hombres son las apuestas deportivas (58,8%) mientras que, entre las mujeres predominan los juegos tipo loterías, incluidas primitivas o bonoloto, (45,5%). La cantidad máxima jugada en un solo día entre la mayoría de los jugadores se encuentra entre los 6 y los 30 euros.

En relación con el juego presencial con dinero, el informe revela que el 63,6 por ciento de la población de 15 a 64 años dice que ha jugado de forma presencial con dinero en el último año, cifra ligeramente superior entre los hombres (65,9%) que entre las mujeres (61,2%). "Este dato parece confirmar también una tendencia ascendente desde el inicio de la serie (59,5% en 2017)", han comentado desde Sanidad.

Según va aumentando la edad, mayor es el porcentaje de personas que han jugado con dinero de manera presencial en el último año pasando, en 2019/20, de un 31,4 por ciento entre los más jóvenes hasta un 77,1 por ciento entre la población de 55 a 64 años. Los juegos más habituales fueron las loterías a las que jugó un mayor porcentaje de personas (94,4%), seguidas de las loterías instantáneas (rascas) con un 24,9% y las quinielas de fútbol y/o quinigol (14,6%).

Entre los hombres las quinielas de fútbol son la tercera elección a la hora de jugar dinero de manera presencial mientras que, entre las mujeres, este puesto lo ocupa el bingo. De la misma manera que en juego 'on line', la mayor cantidad de dinero gastada en un solo día se sitúa en el rango de 6 a 30 euros.

Por otro lado, cuando se compara la manera de jugar de la población en general con los individuos que muestran un posible juego problemático, se ve que estos presentan una mayor frecuencia de juego y un mayor gasto de dinero en un solo día. También se observa que los posibles jugadores problemáticos presentan mayor prevalencia de comportamientos de riesgo, como: intoxicaciones etílicas, 'binge drinking', consumo de riesgo de alcohol y consumo de tabaco diario.

POSIBLE USO COMPULSIVO DE INTERNET

El estudio también ha puesto de manifiesto que el uso de Internet está ampliamente extendido en la población española. De hecho, según la encuesta EDADES 2019/20, prácticamente la totalidad de la población ha utilizado Internet con fines lúdicos alguna vez en la vida (95,3%), en el último año (94,5%) y en el último mes (93,8%).

Por edad, las mayores prevalencias (alrededor al 98%) se observan entre los individuos de 15 a 44 años, mientras que la prevalencia desciende hasta un 85 por ciento en los mayores de 55 años, sin apenas diferencias entre hombres y mujeres Como herramienta para estimar el potencial uso compulsivo de Internet, se utilizó la escala 'CIUS' (Compulsive Internet Use Scale).

Su análisis indica que, entre 2019 y 2020, un 3,7 por ciento, de la población de 15 a 64 años ha realizado un posible uso compulsivo del Internet. Este valor apenas presenta diferencias por sexo y supone un incremento respecto a lo detectado en 2015 y 2017.

La prevalencia es superior entre los más jóvenes (11,3% en el grupo de 15-24 años), patrón que se mantiene en las sucesivas ediciones de la encuesta EDADES. La prevalencia de consumos intensivos de alcohol (intoxicaciones etílicas y 'binge drinking' en los últimos 30 días) y consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15 a 64 años con un posible uso compulsivo de Internet es superior a la que muestra la población general de 15 a 64 años.