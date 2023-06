El 60% de la población con problemas auditivos no ha adoptado ningún tipo de ayuda para mejorar la audición

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 60 por ciento de los españoles con problemas auditivos no han adoptado ningún tipo de ayuda para mejorar su audición, según los datos que ha dado a conocer la Asociación Nacional de Audioprotesistas de España (ANA) en la presentación de 'EuroTrack 2023', el estudio comparativo entre países a nivel europeo sobre la pérdida auditiva y uso de audífonos.

El mismo estudio señala que, aproximadamente 4,6 millones de españoles, es decir, un 10 por ciento de la población, padecen hipoacusia o alteración de la audición, un déficit funcional que ocurre cuando una persona pierde capacidad auditiva en menor o mayor grado.

Según revelan los datos, el grado de penetración del uso de audífonos entre las personas con pérdida auditiva en España se ha incrementado ligeramente respecto a los datos de 2020 recogidos en el último estudio, pero "continua siendo bajo, especialmente en los casos de hipoacusias leves, donde solo es de un 12 por ciento".

Por el contrario, en los casos donde las señales de sordera son más evidentes y, en consecuencia, existen más dificultades comunicativas, la tasa de adopción de audífonos se sitúa en un 68 por ciento.

"Hoy en día existen medios tecnológicos para detectar la pérdida auditiva en fases muy prematuras y poner una solución al problema con la que ganar en calidad de vida, pero en nuestro país seguimos actuando de manera errónea y no tomamos una solución como el uso del audífono o la adopción de otra ayuda auditiva hasta que no oímos mal del todo", ha señalado el presidente de la ANA, Francesc Carreño.

Las razones principales que argumentan los usuarios para no usar audífonos son diversas, como que no son cómodos, les avergonzaría llevar un audífono, no se lo pueden permitir, la pérdida de audición no les parece tan grave, o creen que estos dispositivos no les restablecerán la audición normal.

Entre las justificaciones hacia este rechazo también aparecen otras como que el otorrino no se lo ha recomendado, tienen otras prioridades más importantes, solo oyen mal los sonidos agudos, oyen lo suficiente en la mayoría de las situaciones o el médico de familia no se lo ha sugerido.

Según los datos del informe, el 96 por ciento de los usuarios de audífonos declaran que el uso de estos dispositivos les permiten escuchar y entender mejor el habla, lo que facilita la comunicación con amigos, familiares y colegas, lo que contribuye a una mayor participación social y una mejor calidad de vida en general.

En cuanto al entorno laboral, un 96 por ciento de los trabajadores usuarios de audífonos manifiestan que estos no son solo útiles en el desempeño de su labor, sino que también incrementan la posibilidad de promocionarse y de tener un mejor trabajo y salario.

Asimismo, en comparación con países del entorno, el uso de audífonos en España está por debajo del de países como Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Francia, Suiza, Holanda o Alemania, donde estos dispositivos están financiados total o parcialmente por el Estado.