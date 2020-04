12 sociedades científicas piden que los sanitarios no vuelvan al trabajo hasta que no haya un PCR negativo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Doce sociedades médico-científicas se han se adherido al comunicado del Foro de la Profesión Médica en el que pedía que los sanitarios no vuelvan al trabajo hasta que no haya un PCR negativo, en contra de la instrucción emitida por Sanidad que ahora está revisando.

El Foro, integrado por el CGCOM, CESM, FACME, CNECS, CEEM y CNDFM, exigió que hasta que no se tenga una PCR negativa los profesionales sanitarios contagiados por coronavirus no vuelvan al trabajo, ya que supone un riesgo para su propia salud, la de los equipos asistenciales y la de los pacientes que atienden.

Ahora se suman doce sociedades, que reclaman que se cumplan, en tiempo y forma, los plazos establecidos para la evaluación de los médicos residentes.

Se trata de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades

Coronarias (SEMICYUC), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria

(SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo

(SEMST).

Todas ellas suscriben el posicionamiento manifestado por el

mencionado Foro, en el que se realiza un reconocimiento expreso "a todos

los profesionales que estos días están trabajando la crisis sanitaria del

coronavirus", y lanzan un mensaje de aliento a todos aquellos que se

encuentran ingresados o afectados por la enfermedad.

Asimismo, se lamentan la muerte de al menos 15 médicos desde que se decretó el estado de alarma. "El alto número de fallecidos y de contagiados evidencia que los profesionales que han estado en primera línea de batalla no han contado con los equipos de protección necesarios para desarrollar su labor, algo que se han visto obligados a solicitar incluso por vía judicial".

Además de exigir las medidas adecuadas de protección, al igual que el

Foro, se posicionan en contra de algunas de las últimas

recomendaciones de Sanidad que señalan que los médicos deben volver al

trabajo a los siete días de manifestar síntomas sin haberse hecho el test, dado que hasta que no se tenga una PCR negativa ese profesional no

debería volver al trabajo.

Además, en la misma línea que el Foro, muestran su "enérgico y

unánime rechazo a las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de

Sanidad respecto a la gestión de recursos humanos para hacer frente a la

crisis sanitaria", especialmente a la decisión de prorrogar la residencia de los residentes.

Respecto a los de último año, "están trabajando como adjuntos y como tal deberían ser contratados", puesto que además el sector médico no ve

inconveniente en mantener la fecha de la evaluación tanto para poder

obtener su título de especialista (20 de mayo) como para el resto de

residentes (26 de mayo), señalan.

"Pese a la insistencia en pedir al Ministerio un cambio de postura, esta no se ha producido, de manera que el sector estudiará las medidas necesarias para impedir que se aplique la Orden de Sanidad --continuan--. Desde el sector médico se señala que, a un mes de la evaluación teórica fijada para mayo, las competencias ya están adquiridas, e incluso muchas unidades docentes tenían ya las evaluaciones preparadas y algunos responsables de hacerlas han manifestado que no existiría problema para llevarlas a cabo sin menoscabo en la calidad, de manera que no entienden la postura del Ministerio no solo de no adelantarlas, sino incluso de retrasarlas.

A su juicio, "se trata de una línea roja que no se debe cruzar, y menos sin contar con los profesionales, que están presentando opciones factibles como fijar una declaración responsable por parte de los tutores que agilice la evaluación, y posteriormente aportar la documentación necesaria".