Aluminio, plástico, transparente u opaco: ¿Por qué los medicamentos llevan distintos tipos de blíster?

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MADRID, 18 Sep. (EDIZIONES) -

¿Por qué algunas pastillas vienen completamente envueltas en aluminio, mientras que otras se presentan en blísteres transparentes? No es una cuestión meramente estética. El envase que rodea a un medicamento está diseñado para protegerlo de factores ambientales, y para mantener sus propiedades hasta el momento de su utilización.

Aunque el aspecto del blíster puede ofrecernos alguna pista (los materiales opacos proporcionan, por ejemplo, una protección adicional frente a la luz), hay una creencia que, en cambio, sí conviene desterrar y es que el color del blíster determina cómo debemos conservar el medicamento. Para saber realmente cómo conservar un medicamento esto no nos lo dice el blíster, sino que hay que consultar el prospecto y las indicaciones que figuran en el envase.

Pablo Caballero es farmacéutico del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y nos lo explica en una entrevista con Europa Press Salud, en exclusiva para Infosalus.com, partiendo de dos conceptos: "En relación con el envasado de un medicamento debemos considerar dos conceptos: el acondicionamiento primario y el acondicionamiento secundario".

NO REACCIONAR CON EL MEDICAMENTO O NO AFECTAR A SU EFICACIA

Sobre el acondicionamiento primario, es decir, el recipiente que contiene el medicamento y que está en contacto con él, dice que éste debe cumplir características como no reaccionar con el medicamento, no afectar a su estabilidad, potencia o seguridad y, además, debe proteger al medicamento de agentes externos. "Ejemplos de acondicionamientos primarios serían los blísteres para comprimidos, cápsulas, supositorios,... Recipientes de plástico o de vidrio para formas líquidas, como los jarabes; ampollas, viales, o jeringas precargadas para formas parenterales, entre otras.

El acondicionamiento secundario es ya la caja o envase que contiene al acondicionamiento primario, según prosigue Caballero, y sobre el que señala que, aparte de ofrecer protección al envase primario, éste suele contener información como el nombre del medicamento, su vía de administración, diferentes advertencias sobre el mismo, símbolos, leyendas, el código nacional, el lote de fabricación, y demás información sobre el mismo.

"La información contenida en el acondicionamiento secundario nos puede permitir saber si un medicamento debe evitar exponerse a determinadas condiciones ambientales (por ejemplo, puede incluir la leyenda 'conservar en su envase original para protegerlo de la luz'). No obstante, esta información también se recoge en el prospecto, que suele incluirse dentro del acondicionamiento secundario, acompañando al envase primario", añade este experto del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

CÓMO SABER SI ES SENSIBLE A LA LUZ Y FRENTE A LA HUMEDAD

Y ya partiendo de esta explicación, este farmacéutico recuerda que en los medicamentos sí existen elementos que nos pueden indicar de alguna manera que el medicamento puede ser sensible a la luz: "Por ejemplo, un medicamento líquido envasado en un frasco de vidrio coloreado (verde o topacio) protege al medicamento de la exposición a la luz".

Ahora bien, insiste en que el color de un blíster no indica las precauciones que se deben mantener en relación con la conservación de un medicamento: "Existen medicamentos comercializados con blísteres transparentes que deben conservarse evitando la exposición a la radiación solar. Esto no supone un problema porque el acondicionamiento secundario, habitualmente de cartón, impide el paso de la luz. Será en el acondicionamiento secundario o en el prospecto donde encontraremos la información sobre esta advertencia, que también nos puede indicar el farmacéutico".

En el caso de los blísteres opacos, según prosigue este farmacéutico, se tiene una protección adicional frente a la luz. Respecto a la humedad, por lo general, dice que los blísteres están sellados e impiden su paso hasta el momento en el que se rompe cada alveolo para tomar el medicamento (la cavidad que contiene la forma farmacéutica, como el comprimido o la cápsula). "En cualquier caso, el color de un blíster no es un elemento indicativo del modo de conservación que requiere el medicamento", agrega.

PROTEGER DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES

Le preguntamos entonces por qué algunos medicamentos se presentan en blísteres completamente de aluminio, mientras que otros utilizan materiales transparentes o semitransparentes, y estas decisiones hasta qué punto pueden influir en su eficacia o seguridad, insistiendo en que el envase es un elemento fundamental para proteger al medicamento de las condiciones ambientales, y además se diseña garantizando su inercia con el objetivo de evitar que reaccione de cualquier manera con el medicamento que contiene.

"Por lo demás, en el diseño específico de un blíster de un medicamento pueden considerarse numerosos factores, como la resistencia frente a golpes, la opacidad, el color, la inocuidad, la capacidad de adaptación a la forma farmacéutica, el precio de los materiales, por ejemplo", concluye este experto del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.