Baleares estudia incluir, en su futura ley autonómica de consumo de alcohol, cursos a menores frente a las sanciones

Publicado 06/09/2018 11:25:21 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares está barajando la posibilidad de convalidar las sanciones económicas a los padres cuyos hijos menores de edad consumen alcohol - propuesta del informe aprobado para el desarrollo del borrador de la futura ley nacional contra el consumo de alcohol en menores- por cursos de formación a los menores, según ha informado la consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, Patricia Gómez Picard, en referencia al desarrollo de la futura ley autonómica de consumo de alcohol.

No obstante, durante su intervención en los desayunos Socio-Sanitarios organizados por Europa Press, ha avisado de que en la elaboración de la ley autonómica de consumo de alcohol, y que se está realizando de forma paralela a la estatal, se está estudiando con los servicios jurídicos la posibilidad de sancionar económicamente a los padres, si bien ha insistido en que su departamento apuesta por ofrecer información a los menores que consuman bebidas alcohólicas.

Además, la consejera de Sanidad ha destacado la necesidad de no sólo sancionar la venta de alcohol sino que, también, la tenencia del mismo, recordando que en la actualidad en la comunidad la policía no puede requisar las bebidas alcohólicas. "Es importante no sólo la venta, sino también la tenencia y eso queremos que se refleje en la normativa", ha zanjado.